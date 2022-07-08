Bandırma'da Şehitlik Ziyareti

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal 6. Ana Jet Üssü Tuğgenaral Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkan Vekili Fatma Salı Sibel Karabacakoğlu, ilçe şehitliğindeki mezarlara karanfil bıraktı. Protokol, şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Ziyarette tüm şehitlerin anısına Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. Duaların ardından şehitliklerin mezarları tek tek dolaşıldı ve karanfiller bırakıldı.

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