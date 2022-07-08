Tatilciler 9 günlük bayram tatilinde Avşa'ya akın etti

Marmara’nın parlayan yıldızı Avşa Adası, İstanbullu tatilcilerin akınına uğradı.

Marmara Denizi’nde tertemiz havası, pırıl pırıl denizi, altın sarısı kumsalları, müzik ve eğlence dolu geceleri ile Avşa, adeta 7/24 yaşayan bir şehir. Özellikle son yıllarda turizm sektöründe inanılmaz bir gelişme katederek turizmin Marmara’daki parlayan yıldızı haline gelen adada plajlar tatilcilerle doldu. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu görüldü.

Avşa Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adalarımızda, Marmara adalarımızda bayram yoğunluğu oldukça yüksek seviyede devam ediyor. Arife günü bugün itibarıyla bütün oteller, pansiyonlar dolu. Şu an itibariyle sadece arife günü 11 tane deniz otobüsü, 17 tane feribot severek adalarımıza yolcu, araç, turist taşıyor. Çok şükür inşallah bu yoğunluk bundan sonraki süreçte de devam eder. Otel sahiplerinden, pansiyon sahiplerinden almış olduğumuz bilgiye göre adalarımızdaki 9 günlük tatil çok yoğun şekilde geçecek. Hiçbir boş yerimiz yok. Bizler belediye olarak içme suyundan temizlikte belediyenin yapacak olduğu her türlü işlerde olağanüstü çaba sarf ederek arkadaşlarımızı, çalışan personelimizi 24 saat esasına göre çalıştırıyoruz. Adamıza gelen turistlerin, adamızda yaşayan kişilerin belediyemizle devamlı irtibat halinde olmalarını istiyoruz. Bu yoğunlukta herkes birbirine yardımcı olsun. Herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah bayram sonrası süreçte yoğunluğun devam etmesini diliyoruz" dedi.

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