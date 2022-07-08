Bandırma'da kurban pazarında arefe günü yoğunluk

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban pazar yerinde hayvan satışlarında arefe günü yoğunluk yaşandı.

Bandırma'da kurulan kurban pazarına sabah erken saatlerden itibaren hayvanlarını getiren üreticiler, kurbanlıkları satışa sunmaya başladı. Üreticilerin bir kısmı yoğunluktan memnun kalmadıklarını geçen senelerde bu yoğunluğun daha fazla olduğunu ve satışların daha iyi olduğuna değindiler. Alıcılarla üreticiler arasında sıkı pazarlıkların yaşanıyor ayrıca kurban pazarında küçükbaşların fiyatları 2 bin 500 ila 7 bin, büyükbaşların ise 20 bin ila 90 bin lira arasında değişiyor. Tüm önlemlerin alındığı pazarda bayrama bir gün kala Bandırma kurban pazarında hareketlilik devam ediyor.

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