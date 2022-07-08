Balıkesir'de suç örgütü üyesi 3 kişiye tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü üyesi 3 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, Susurluk ve çevre ilçeleri Gönen, Manyas ve Balıkesir il merkezinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin Edremit´te olduğu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'silahla yaralama', 'iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T., K.İ., ve L.K. yakalanarak, Kepsut Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet tabanca fişeği, 28 adet araç lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek ve 68 bin TL tutarında çek ele geçirildi. Bir kişinin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-07-08 19:03:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.