Vali Şıldak, sürücülerle hem bayramlaştı hem de uyardı Vali Şıldak, bayram öncesi trafik denetimi yaptı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesi güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, sürücüleri hız ve kurallar konusunda uyardı.

Vali Şıldak, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbulİzmir kara yolu Balıkesir kent girişindeki trafik kontrol noktasında incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, sürücülere bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulunuldu. Şıldak, araçta bulunan yolculara şeker ve çikolata ikram ederken çocuklara kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şıldak, bayram dolayısıyla Balıkesir'de trafiğin çok yoğun olduğunu söyledi. Herhangi bir noktada tıkanma yaşanmadığını belirten Vali Şıldak, "Çok sayıda ekibimiz yollarımızda trafik güvenliğini sağlıklı bir şekilde sağlamak için görev başındalar. Emniyet birimlerimizden asayiş konusunda 485 beş ekibimiz ile bin 866 personelimiz görev yapacak. Jandarmamız ise kendi bölgesinde asayiş hizmetlerinde 499 ve bin 402 personelle hizmet verecek. İlimizin her noktasında bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için bütün kurumlarımızın planlamalarını, hazırlıklarını, tedbirlerini aldığını söylemek istiyorum" dedi.

Sürücülerin araç kullanırken cep telefonundan uzak durulması, sigara içmemesi gerektiğini vurgulayan Şıldak, vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

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