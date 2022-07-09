Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Ali Demirarslan’ın (56) bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınan Ali Demirarslan'ın, Kurban Bayramı'nın 1. günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Ali Demirarslan'ın, 4 yıl önce yine beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun organlarını bağışladığını belirtti. Bu sebeple aile, Ali Demirarslan’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Demirarslan’ın iki böbreği ve karaciğeri, yapılan operasyonla alındı. Ali Demirarslan’ın bir böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bir böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, karaciğeri ise yine Bursa’da özel bir hastanede tedavi gören 3 hastaya nakil edilecek.

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