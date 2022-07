Balıkesir'in 'Şekerci Orhan'ı 76 yıldır mesleğini sürdürüyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de Orhan Günvaran (84), derslerinde kötü not alınca ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle çırak olarak başladığı şekercide mesleği öğrendi. 'Şekerci Orhan' ismiyle tanınan ve 76 yıldır şekercilik yapan Günvaran, 9 metrekarelik iş yerinden kazandığı parayla 2 çocuk okuttu.

Orhan Günvaran, 8 yaşında ilkokula giderken bir yandan da şekerci dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Günvaran derslerinde başarı göstermeyince öğretmeni ticarete yönlendirdi. Kendini çalıştığı dükkanda mesleğine adayan Günvaran, 17 sene boyunca aynı dükkanda çıraklık yaptı. Askere gidip geldikten sonra mesleği öğrendiği ustası işi kendisine devretti. Ancak dükkan sahibi Günvaran'a iş yerini boşaltmasını söyledi. Maddi durumu olmayan Günvaran için bir arkadaşı kahvehanesinin bir bölümünü ayırdı. Burada şekerciliğe devam eden Günvaran kısa sürede kentte 'Şekerci Orhan' adıyla anılmaya başladı. Orhan Günvaran, 9 metrekarelik iş yerinde mesleğinde yakaladığı başarı sayesinde 2 çocuğunu okuttu. Şekerci Orhan'ın çocuklarından biri bir ilaç firmasında CEO'luk görevini yürütürken, diğeri ise mimar olarak çalışıyor.

İLKOKULDA ŞEKER VE ÇİKOLATALARI ÖĞRENCİLERE SATTI

Şeker ve çikolataları okulda öğrencilere satarak ticarete ilk adımını attığını söyleyen Orhan Günvaran, "Ben tembel bir öğrenciydim. Birinci sınıfı 3 kez tekrar ettim. 4'üncü sınıfa kadar da zorla okudum. Şekercide çırak olarak çalışmaya başlayınca oradan getirdiğim şeker ve çikolataları okulda arkadaşlarıma satmaya başladım. Hatta bu yüzden okul yönetimi tarafından çok defa uyarıldım. Benden şeker ve çikolata alıp yiyen öğrenciler kantinden alışveriş yapmıyordu. Derslerimde de gerekli başarıyı gösteremeyince öğretmenim Nezih Üner beni ticarete yönlendirdi" dedi.

'USTAM HER ZAMAN YANIMDA OLDU'

Çıraklık hayatının 17 sene sürdüğünü söyleyen Günvaran, "İş yerinde çalıştığım ustam ve onun yanına gelenler bana her zaman nasihat etti. Onlardan çok şey öğrendim. Ustam her zaman yanımda oldu. 17 yıl boyunca birlikte çalıştık. Kendisine ne alırsa bana da alırdı. Sadece maaş almıyordum, aynı zamanda beni hep korudu, kolladı. Sadece bir işveren değil iyi bir gözetmendi de. Askere gidip geldikten sonra ustam işleri bana devretti ancak bu kez de dükkan sahibi iş yerini boşaltmam gerektiğini söyledi. Maddi durumum başka bir dükkan açmaya yetersiz olduğu için bu işi yapmaktan vazgeçtim. Sonra bir arkadaşım kahvehanesinde bir bölüm ayırdı, orada şeker ve çikolata satmayı sürdürdüm. Bu günlere geldim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARININ İKİSİNİ DE ŞEKERCİLİKLE OKUTTU

Babasından kalma 40 metrekarelik sobalı bir evde hayatlarını geçirdiklerini anlatan Orhan Günvaran, "İş yerimden kazandığım parayla 2 çocuğum da okudu. 2'si de şu an başarılı bir şekilde işlerinin başındalar. Büyük oğlum bir ilaç firmasının CEO'su. Diğer oğlum da mimar ve yat projeleri yapıyor" dedi.

1975'de yılında evlendiğini, eşinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Günvaran, "Balıkesir'de saygı ve sevgiyle oluşturduğumuz eşimizin, dostumuzun ilgisi ve desteğiyle bugünlere geldik. Beni en çok çocuklarım, torunlarım, gelinlerim, yani ev huzurum hayatta tutuyor. Hep gözümün içine bakarlar. Ailem de bu dükkanın bana hayat verdiğini, işimin başında olmamı istiyor. Bu destek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

