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Ayvalık’ta 2 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Ayvalık’ta 2 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Edremit ve Çanakkale istikametine giden Paragon kavşağında aynı şeritte ilerleyen Dildar Y. yönetimindeki 10 BGD 45 plakalı ticari panelvan ile Mehmet Ö. yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Ö’nün kullandığı araç yolun kenarında bulunan hendeğe düşerek ters döndü. Kazada 6 yaşındaki bir çocukla ile birlikte 5 kişi yaralandı.
Bir anda ortalığın can pazarına döndüğü kazanın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri araçta sıkışan bir kadını araçtan çıkartarak 112 Acil Yardım ekiplerine teslim etti. Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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