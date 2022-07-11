Balıkesir’in gözyaşları Cemre için aktı Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı

Kanseri iki kez atlatan ve Moleküler Biyoloji alanında kariyer yapmaya başlarken, ABD’de doktora fırsatı yakalayan Cemre Uçaryılmaz Metin (27) üçüncü kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitiren Cemre Uçaryılmaz ABD’de doktora kazanmıştı. Balıkesir’in tanınmış doktorlarından Merhum Yücel Uçaryılmaz’ın da kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, yakalandığı kanser hastalığından 3. kez kurtulamadı. 7 ameliyat 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi alan ve kanseri geçtiğimiz Şubat ayında nükseden Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna Yunus Emre Camii’nde öğle namazından hemen sonra kılınan cenaze namazı ile uğurlandı. Cemre Uçaryılmaz Metin’in cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

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