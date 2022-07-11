Erdek Plajında Bayram yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde Erdek'te halk sıcaklıkların çözümünü plajlarda buldu. 30 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar denize akın etti. Plajda yer bulabilmeyi başaranlar güneşlenmeyi tercih ederken, serinlemek isteyenler de denize girdi.

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