Bayramda ihtiyaç sahibi ailelere 4 ton kurban eti dağıttı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde kurulan ve açtıkları şubelerle ülke genelinde geniş bir satış ağı kurmaya başlamasıyla tanınan bir et firmasının kurucularından Özlem Yalçın, Balıkesir merkez ve Ayvalık’ta ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 4 ton et hibe etti.

Yalçın, firmasına ait özel soğutuculu aracı ve iki personeliyle tamamı İvrindi kuzusundan oluşan et dağıtımına bizzat katılarak gönüllerde taht kurdu.

Ayvalık’ta ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun olduğu Yenimahalle’den başlayıp, roman vatandaşların ikamet ettiği Hamdibey Mahallesi, ilçenin çöplük mevkiinde bir çöp entegre tesisinde çalışan işçilerin derme çatma barakalarında yaşayan aileler, ilçedeki engelliler olmak üzere yüzlerce ailenin evlerinin kapısına kadar gidip etleri bizzat teslim eden Özlem Yalçın gelecek sene daha da çok et dağıtım yapmaya çalışacaklarının da sözünü verdi. Yalçın, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram harçlığı dağıtmayı da ihmal etmedi.

Kurban Bayramı nedeniyle müşterileriyle birlikte her eve et girmesi amacıyla oluşturdukları hisse sistemiyle kesilen kurbanları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Özlem Yalçın, “Geçen yıl olduğu gibi sosyal anlamda yine veren el ile alan elin birbirini görmediği gönül köprüsü kurduk. Şimdi bu hisseleri dağıtıyoruz. Ayvalık’ta Yenimahalle’den başlayıp, Macaron’a kadar inerek her biri 7 hisseden oluşan kurban etlerini dağıttık. Aynı şekilde bayramın ilk iki gününde Balıkesir merkezde de ihtiyaç sahibi olan ailelerimize 2 ton civarında et dağıtmıştık. Hem kendi hisselerimizi hem de eş ve dostlarımızın kestirdikleri ve ‘Bizim yerimize siz dağıtır mısınız?’ diyerek bize emanet ettikleri yaklaşık 4 ton kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktan son derece mutluyuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki dünyada? İnsanların yüzü güldü” diye konuştu.

