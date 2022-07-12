Bandırmaspor sezon öncesi 2. etap kampında

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 20222023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor.

Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel gözetiminde 2. etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde Bolu'da başlayacak. Kamp 23 Temmuz tarihinde sona erecek. Bordobeyazlı ekip yöneticileri bu hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

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