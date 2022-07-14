Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti Otobüsün, ambulansa yol vermeme konusunda ısrarcı olması kameralara anbean yansıdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Ayvalık karayolu istikametine seyreden Kamil Koç yolcu otobüsü, arkasından siren çalarak gelip yol isteyen ambulansa duyarsız kaldı. Ambulansın, kilometrelerce takip ettiği otobüsü ışıklara geldiğinde geçtiği görüldü. Kamil Koç firmasına ait otobüsün ambulanstaki hastayı düşünmeden yoluna devam etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Otobüs şoförünün, ambulansa neden yol vermediği bilinmezken, ambulans ışıklardan sonra gözlerden kayboldu.

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