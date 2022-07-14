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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paylaşmanın en güzel örneği; Ayvalık Belediyesi Aşevi

İHA

Paylaşmanın en güzel örneği; Ayvalık Belediyesi Aşevi

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini özenle hazırlayarak sıcak aş olarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.
Her gün 600 haneye sıcak yemek desteği veren Ayvalık Belediyesi Aşevi, hayırsever vatandaşlara “Kurban Bayramında Dayanışma Zamanı ” sloganıyla destek çağrısı yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bağış yapan hayırsever vatandaşlardan makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini özenle hazırlayarak, yıl boyu sıcak aş olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak.
Kurban Bayramı boyunca 3 ton 700 kilogram et bağışı toplayan Ayvalık Belediyesi, Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşların etlerini yenilenen aşevinde bulunan soğuk hava depolarında uygun şekilde muhafaza ederek yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılacak yemeklerde kullanacak.
Hizmetleri geniş kitlelerce takdir gören ve her gün aralıksız 600 haneye ulaşan Ayvalık Belediyesi Aşevi’ni hayırseverler de destekleriyle büyüttü. 220 kişiden 3 ton 229 kg. kuzu eti, 471 kg. dana eti ile toplam 3 bin 700 kg. bağış alan aşevi bu bağışları yıl boyunca vatandaşlarına ulaştıracak. Sosyal hizmetler konusuna hassasiyetle önem ve öncelik veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Paylaşmanın en güzel örneklerini aşevinde yaşıyoruz. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği olan kurban bayramında, iyilikler paylaştıkça çoğaldık gerçekten bu paylaşımda vatandaşlarımız bizlerle kurban etlerini paylaşarak iyilikleri çoğalttılar. Biz de ilk günden bu yana olduğu gibi aralıksız olarak özenle hazırladığımız sıcak aşlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına ulaştıracağız. Hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız arasında böyle bir köprü kurmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

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