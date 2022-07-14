Gönen'de arazi yangını

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gündoğan köyünde meydana gelen arazi yangını Gönen itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Zeytinlik ağaçlarının bulunduğu yere de sıçrayan yangında 100 kadar zeytin ağacı zarar gördü. Arazi yangınında ise yaklaşık 40 dönümlük arazinin zarar gördüğü bildirildi. Gönen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam etmekte olup Jandarma ekipleri yangın sebebiyle soruşturma başlattı.

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