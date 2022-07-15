Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı

İHA

Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşları tek yürek olmaya çağırdı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir de adına yakışır şekilde Milli İrade Meydanı’nı dolduracak. Aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşunun yıl dönümü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları birlik ve beraberliğin vücut bulacağı Demokrasi Nöbetine davet etti. Balıkesirlilerin Valilik Binası yanında bulunan Milli İdare Meydanını doldurarak coşkuya ortak olması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amcaoğlunu tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Amcaoğlunu tüfekle vurdu
Edremit’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı
YEREL HABERLER Edremit’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Havran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı
YEREL HABERLER Havran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Gazeteci Nedim Şener: "Bu hainlere merhamet vatana ihanettir"
YEREL HABERLER Gazeteci Nedim Şener: "Bu hainlere merhamet vatana ...
Bandırma'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı
YEREL HABERLER Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı
Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi
15 Temmuz Destanından Kareler adlı sergi Karesi' de sergilendi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Destanından Kareler adlı sergi Karesi' de ...
Ayvalık’ta Zeytin Çekirdekleri ile TEMA işbirliği
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Zeytin Çekirdekleri ile TEMA işbirliği
Ayvalık’ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini ...
Gönen'de arazi yangını
YEREL HABERLER Gönen'de arazi yangını
Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kamyonet ve otomobil devrildi: 7 yaralı
Burhaniye’de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, 15 ...
Paylaşmanın en güzel örneği; Ayvalık Belediyesi Aşevi
YEREL HABERLER Paylaşmanın en güzel örneği; Ayvalık Belediyesi Aşevi
Vali Şıldak “Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık”
YEREL HABERLER Vali Şıldak “Devlet olarak kapımız milletimize her ...
Kösedağ: ''Burhaniye’ye dev yatırım yapacağız''
YEREL HABERLER Kösedağ: ''Burhaniye’ye dev yatırım yapacağız''
Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti Otobüsün, ambulansa yol vermeme konusunda ısrarcı olması kameralara anbean yansıdı
YEREL HABERLER Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna ...
Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda ...
Erdek’te otomobil ile motosiklet çarpıştı Erdek’te kaza 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Erdek’te otomobil ile motosiklet çarpıştı Erdek’te ...
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı
YEREL HABERLER Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 ...
Balıkesir'de plajda hortum oluştu Korkutan o anlar kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de plajda hortum oluştu Korkutan o anlar ...
Ayvalık Belediyesi, bayramda 2 bin ton çöp topladı Nüfus on katına çıktı, 2 bin ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi, bayramda 2 bin ton çöp ...
Bandırma balık pazarında bayram sonrasında hareketlilik bekliyor
YEREL HABERLER Bandırma balık pazarında bayram sonrasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.