Ayvalık’ta “15 Temmuz” unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğünde, Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, daire amirleri ve Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ile MHP’nin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımlarıyla gerçekleşen program saat 20.30’da Ayvalık Belediyesi’ne ait Orhan Peker Sergi Salonu’nda 15 Temmuz konulu serginin açılışı ile başladı. Ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan anma etkinliği ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından, 15 Temmuz Belgeseli’nin izlenmesi ve darbe girişiminin halk tarafından önlenmesinin coşkusu marşlarla zirveye taşındı.



Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 6 yıl önce FETÖ terör örgütü tarafından hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, “Fakat aziz milletimiz, vatanperver askerimiz ve polisimiz sayesinde bu hain saldırıyı geri püskürtmüştür. O gece insanlarımız ellerinde hiçbir silah bulunmadan kendilerini hain kalkışmada kullanılan tankların önüne atıp, bedenlerini siper ederek cadde ve meydanları doldurdular. O akşam 251 vatandaşımız, vatanperver askerimiz şehit oldu. Binlerce insanımız gazi oldu. Bugün tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha böylesi kötü günler yaşatmasın” diye konuştu.



Ayvalık’taki anma etkinlikleri polis ekipleri öncülüğünde oluşturulan dev araç konvoyu ve akabinde ilçe genelindeki camilerde selâ okunmasıyla sona erdi. Etkinlik süresince Ayvalık Kızılay Şubesi tarafından meydanda bulunan vatandaşlara lokma, ayran ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.