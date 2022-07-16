15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Erdek eski belediye başkanı serbest bırakıldı



Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Erdek ilçesinin eski belediye başkanı Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından gözaltına alındı. Sarı, bugün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdek´in görevden alınan önceki dönem belediye başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından görsel ve yazılı olarak yaptığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı nedeniyle dün akşam evine giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Sarı hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suç ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlarından hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Bu sabah adliyeye sevk edilen Sarı, ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hüseyin Sarı, belediyede ihaleye fesat soruşturması kapsamında 2020 yılında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Basri Tuncay ERTAN

2022-07-16 14:46:01



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