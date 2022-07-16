Kamyonetin çarptığı bisikletli Savaş, hayatını kaybetti



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Savaş Kader (40) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bandırma yolu Hıdırköy kavşağında meydana geldi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte bisikletiyle İzmir´den İstanbul´a giden Savaş Kader´e arkadan gelen G.Ü. yönetimindeki 06 BIZ 665 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kader, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Savaş Kader, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü G.Ü. gözaltına alındı.

`SAVAŞ´IMIZI KAYBETTİK´

Kazanın ardından Savaş Kader´in üyesi olduğu Don Kişot Bisiklet Kolektifi, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaybedilen senin canındır, dostundur, yol arkadaşındır; ama en çok da körpecik bir baba, karısına aşık biridir. Çok sevdiğimiz arkadaşımız, bisiklet sevdalısı, yorgunluk biralarının müdavimi, nam-ı diğer Canavar´ı, yeni baba olmuştu; Savaş´ımızı dün bir trafik kazasında kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilen Kader´in cenazesi, bugün ikindi vakti İzmir Çiğli Egekent Camisi´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-07-16 15:57:30



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