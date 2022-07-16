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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye kitap fuarına hazır

İHA

Burhaniye kitap fuarına hazır

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ilki 2019 yılında gerçekleştirilen Burhaniye Kitap Fuarı çalışmaları tamamlandı.
Her yıl sanatseverler tarafından merakla beklenen ve bu yıl 3.’sü düzenlenen fuarın ana teması “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba.” 2731 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar bu yılda 5 gün boyunca sanata edebiyata yeni bir soluk getirecek. Açılışını CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, milletvekilleri, yazar ve sanatçıların yapacağı fuar 27 Temmuz Çarşamba saat 18:30 da gerçekleştirilecek.
Edebiyat dünyasından Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Erendiz Atasü, Tuna Kiremitçi, Işık Öğütçü ve onlarca yazarın katılacağı fuarda katılımcılar söyleşi ve imza günleriyle kitap dostlarıyla birlikte olacak.
Bu yıl ayrıca açık hava sineması ile Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı’nda sinema gösterimi yapılacak. Ayrıca Neşeli Günler filminin yanı sıra sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay’ın son kitabında anlattığı Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi gösterilecek. Eş zamanlı olarak Ören Amfi Tiyatroda Bülent Parlak’ın “Bir Beyin Hikayesi”, Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” ve “Eşekler Karnavalı” adlı çocuk oyunu sergilenecek. Ayrıca Tuna Kiremitçi, Paul Dwyer, Nurdan İpek, Erdal Bayrakoğlu ve Muzaffer Özdemir İskele, Öğretmenler Mahallesi, Ören’de dinletiler sunacak. Gençler için ise Ören plajda OZBİ konseri olacak.
Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Geçtiğimiz yıl 60 bin sanatseveri ağırladık. Bu yıl hedefimiz 100 bin sanatseveri sanatla buluşturmak. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

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