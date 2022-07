Balıkesir’de Sibel Can konserinde olay Gerginlik anları kameralara yansıdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can’a teşekkür etmek için sahneye çıkmak isteyen protokol üyelerine, iddiaya göre korumalar izin vermedi. Bunun üzerine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Sonrasında ise kısa süreli bir arbede çıktı. Sibel Can konserini bir süre keserek, kulise geçmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda turnesi dahilinde Sibel Can seyirciler ile buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde iddialara göre, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te verdikleri konser için Sibel Can’a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi. İddiaya göre, bu istek koruma ekibine ve görevlilere iletildi. Talep görevliler tarafından reddedilince Başkan Selman Hasan Arslan ve belediye yetkilileri ile konser görevlileri arasında bir sözlü tartışma yaşandı. Başkan Arslan konser alanını terk etmek isterken, kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin görüntüleri amatör kameralara yansıdı.

Olayların yatıştırılmasının ardından Sibel Can tekrar sahneye çıkarak konserine devam etti. Yaşanan arbede sonrasında amfi tiyatroya çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sosyal medyada birçok kişi yaşanan olaya tepki göstererek, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a geçmiş olsun mesajları paylaştı.

