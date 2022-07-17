Kepsut'ta orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekiplerinin de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.