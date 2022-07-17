Balıkesir’de bodur zeytin ağaçları hediyelikler arasına girdi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sahiller tatilcilerle dolup taşarken, bodur zeytin ağaçları da hediyelikler arasına girdi. Saksılarda yetiştirilen bonsai türü bodur zeytin ağaçları yoğun ilgi gördü.

Burhaniye’de Ören sahilindeki mavi bayraklı plajlar tatilcilerle dolup taşıyor. Ören sahilindeki iş yerlerinde hediyelik eşyalar arasına ilk defa bodur zeytin ağaçları da girdi. Ufuk Dumdu’nun saksılar içinde satışa sunduğu bodur zeytin ağaçları 45 lira ile 160 lira arasında alıcı buluyor. Zeytin fidanlarını ilk defa satışa sunduğunu anlatan 43 yaşındaki Dumdu minyatür zeytin ağaçlarının ilgi gördüğünü söyledi. 5 yıllık esnaf olduğunu anlatan Ufuk Dumdu, “Burhaniye’de Ören esnafıyım. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an bu sene ilk defa zeytin fidanı bonsai tarzında minyatür ağaç işine girdik, gayet de tutuldu. Burhaniye’mizi tanıtmak amacıyla bu işe Nurdoğan abimiz ön ayak oldu. Biz de Burhaniye’mizi tanıtmak amacıyla bu zeytin fidanlarını satışa sunduk. Gayet memnunuz. Satışımız gayet iyi. Beğenildi. Bayağı ilgi gördü. Şu an için Burhaniye’mizin en güzel tanıtımı diye düşünüyorum” dedi.

Kaan Tuna da, “Böyle bir şeyin eksikliği gerçekten hissediliyordu. Zeytin diyarında böyle zeytin ağaçlarının tanıtımı güzel. Biliyorsunuz bu tarz ağaçlar genelde bodur ağaçlar Japon bonsai ile ünlendi. Ama, şimdi bunlar yerli bonsai ağacı gibi. Hem dışarıya dövizimiz gitmiyor. Hem insanlara zeytini sevdiriyoruz. Zeytin diyarında böyle güzel hediyelik oldukça başarılı. İnşallah, müşteriler de olumlu karşılar. İyi satışlar olacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.