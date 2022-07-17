Kepsut’taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kepsut’ta devam eden orman yangınına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale edilirken, karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, çevre illerden talep edilen ilave hava ve kara söndürme unsurlarının yangın mahalline dakikalar içerisinde ulaştığını bildirdi. Vali Şıldak, “Söndürme çalışmaları valiliğimizin koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma birimlerimizin yoğun gayretiyle sürdürülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır” dedi.

Kepsut’un Karagöz kırsal mahallesi yakınlarındaki yangının dağlık bölgede olması ise ekiplerin bölgeye ulaşımını zorlaştırıyor.

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