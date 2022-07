Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangında soğutma çalışmalarının bölgede devam ettiğini bildirdi.



Vali Hasan Şıldak, yangının ilk çıktığı andan itibaren havadan ve karadan koordinasyonlu bir çalışmanın yangını söndürmede etkili olduğunu ifade etti. Kontrol altına alınan bölgede 6 helikopter ve 5 uçağın soğutma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali Şıldak, yangın devam ederken bir ara havadaki söndürme çalışmalarına katılan araçların sayısının 20’ye ulaştığını kaydetti. Şıldak, yangında 50 hektarlık bir alanın zarar görmüş olabileceği bilgisini de paylaştı.



“Yangın kontrol altına alındı”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bölgede yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Şu an itibariyle yangın bölgemizde tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün saat 14.00 itibariyle Karagöz Mahallemizin hemen yakınında başlayan yangın çok hızlı, seri şekilde yapılan etkili müdahalelerle hem karadan hem havadan çok sayıda unsurla gerçekleştirilen müdahalelerle, iyi bir koordinasyonla şu an itibariyle yangının kontrol altında olduğunu ve bütün yangın bölgesinin çevresinin sarıldığını, çevrelendiğini ifade etmek istiyorum. Ben geçmiş olsun diyorum. Özellikle Karagöz Mahallemiz bugün ciddi bir risk yaşadı. Yangının ilk saatlerinde bu mahallemize çok yakın bir noktada seyretti yangının alevli boyutu ve rüzgarında çok sert esmesi ki zaman zaman gün içerisinde hamlelerle birlikte saatteki hızı 70 kilometreye ulaşmıştı, 50’nin altına çok düşmedi şu anda da 4050 aralığında seyrediyor. İnşallah gece saatlerinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometreye kadar düşmesini bekliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj olacak."



“İyi bir koordinasyonla hızlı bir şekilde müdahale ettik”

Vali Şıldak, "Tabi bugün orman yangınları konusunda özellikle devletimizin, Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bütün birimlerinin ve yereldeki mülki idarelere; Jandarma, Orman İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, itfaiye teşkilatları bir bütün olarak bu işin koordinasyonunu çok iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz ve hızlı bir müdahale ortaya koyabildiğimiz noktasında ben bununla iftihar ediyorum. Zira yangınlarda özellikle rüzgar söz konusu ise Hızlı müdahale çok önem taşıyor. Burada da ilk helikopterimiz yangının çıkışından 20 dakika sonra buradaydı ve 45’nci dakikada biz bütün hava araçlarımızla ilimizde bulunan 3 helikopter, 2 uçağımızla müdahaleye başlamıştık. Yine belediyelerimizin, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bütün birimlerin, işletmelerin arazözleri, su ikmal araçları buraya toplanmıştı. Şu an itibariyle de henüz saatler 21.00’i gösterdiğinde 5 uçak, 6 helikopterle havadan müdahale devam ediyor. Artık bunlar soğutma çalışmalarıdır. Aktif olan sadece bir noktamız var batı hattında. Onu da biz komuta aracından sürekli Orman Bölge Müdürlüğümüzün yetkilileriyle birlikte idare ettik. Bir ara çalışmalarımıza Orman Bölge Müdürü de destek verdi. Şu an itibariyle riski atlattık. Çok geçmiş olsun diyorum. Emek veren, çaba gösteren Orman Teşkilatımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Jandarmamız, vatandaşlarımız, AFAD teşkilatımız, çevre illerden gelen destek birimleri, bütün kuruluşlarımız hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



“Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor”

"Yangının çıkış sebebiyle alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyen Vali Şıldak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Elektrikten hatlarından kaynaklı durumlar söz konusu olabilir. Soğutma çalışmaları bitince Jandarmamız bu konuda daha sağlıklı deliller elde edip bilgilere kavuştukça kamuoyuyla açıklayacağız. Şu anada sekiz yerleşim yerimizde elektrik mevcut değil. Zira yangın alanının içerisindeki elektrik direklerinin zarar görmesi neticesinde böyle bir elektrik kesintisi söz konusu oldu. Fakat Uludağ Elektrik İşletmesiyle yaptığımız görüşme çerçevesinde hızlı bir şekilde onlar da tedbirlerini alıyorlar. Bu yerleşim yerlerini bugün jeneratörle besleyeceğiz. İlk etapta Karagöz Mahallemize hemen jeneratör temin edilecek. Diğer mahallelerimize de gece saatlerinde jeneratörle takviye yapacağız. Zaten gün içerisinde de yarın inşallah elektrikle ilgili sıkıntı giderilmiş olacak. Ben bütün vatandaşlarımıza, ülkemize, Balıkesir’e Kepsut’a geçmiş olsun diyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."



“50 hektarlık bir alan zarar görmüş olabilir”

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"İlk başta 3040 hektar olarak düşünmüştük ama biraz daha yüksek miktarda bir alanın olduğu görülüyor. Yani belki 50 ve üzeri bir hektardan söz edebileceğiz. Bu da yapılacak hesaplamalarla ortaya çıkacak. İyi bir hava koordinasyonu oldu. Yani bizim gün içerisindeki hava aracı sayımız bir ara 20’ye ulaşmıştı. Şu an artık bizim sönme noktamıza gelmemiz ve ülkemizin başka noktalarındaki yangınlar sebebiyle araçların bir kısmı başka bölgelere kaydırıldı. Ama elimizde şu anda 6 helikopter, 5 uçak mevcut ve uçuşlarına devam ediyorlar.”

