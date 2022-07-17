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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de orman yangını (4)

DHA

Balıkesir'de orman yangını (4)


KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karagöz Mahallesi'nde, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangına havadan müdahale eden araçların sayısının 20´ye ulaştığını belirten Vali Şıldak, diğer bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle hava araçlarının diğer bölgelere de kaydırıldığını belirtti. İlk tespitlere göre yangın nedeniyle zarar gören alanın 50 hektarın üzerinde olduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Şu an itibariyle yangın bölgemizde bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün saat 14.00 itibariyle Karagöz Mahallemizin hemen yakınında başlayan yangının çok hızlı ve seri şekilde, iyi bir koordinasyonla hem karadan hem havadan yapılan müdahalelerle kontrol altında olduğunu ve bütün yangın bölgesinin çevresinin sarıldığını ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun diyorum. Özellikle Karagöz mahallemiz ciddi bir risk yaşadı bugün. İlk saatlerde bu mahallemize çok yakın bir noktada seyretti yangın. Rüzgarın da çok sert esmesi ki zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşmıştı, zor anlar yaşattı. İnşallah, gece saatlerinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometreye kadar düşmesini bekliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj" dedi.
'HAVA ARAÇLARI 20 DAKİKADA GELDİ'
Vali Şıldak, ilk helikopterin yangının çıkışından 20 dakika sonra geldiğini ifade ederek, "45´inci dakikada biz bütün hava araçlarımızla, ilimizde bulunan 3 helikopterimiz ve 2 uçağımızla müdahaleye başlamıştık. Yine belediyelerimizin Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bütün birimlerin, işletmelerin arazözleri, su ikmal araçları buraya toplanmıştı. Şu an 5 beş uçak, altı helikopter havadan müdahale devam ediyor. Artık bunlar soğutma çalışmalarıdır. Aktif olan sadece bir noktamız var batı hattında. Onu da biz komuta aracından sürekli irtibat halindeyiz. Şu an itibariyle riski atlattık. Çok geçmiş olsun diyorum. Emek veren, çaba gösteren orman teşkilatımız, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, jandarmamız vatandaşlarımız, AFAD teşkilatımız, çevre illerden gelen destek birimleri, bütün kuruluşlarımız hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ELEKTRİK HATTI KAYNAKLI OLABİLİR'
Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Vali Şıldak, "Elektrik hatlarından kaynaklı durumlar söz konusu olabilir. Soğutma çalışmaları bitince jandarmamız bu konuda daha sağlıklı deliller elde ederek bilgilere kavuştukça bunu da sizlere açıklayacağız. Şu anda 8 yerleşim yerimizde elektrik mevcut değil. Zira yangın alanının içerisindeki elektrik direklerinin zarar görmesi neticesinde böyle bir elektrik kesintisi söz konusu oldu. Fakat Uludağ Elektrik İşletmesiyle yaptığımız görüşme çerçevesinde hızlı bir şekilde onlar da tedbir alıyorlar. Bu yerleşim yerlerini bugün jeneratörle besleyeceğiz. Karagöz mahallemize hemen jeneratör temin edilecek. Diğer mahallelerimize de gece saatlerinde jeneratörle takviye yapacağız. Zaten gün içerisinde de yarın inşallah elektrikle ilgili sıkıntı giderilmiş olacak" dedi. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-07-17 22:37:00

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