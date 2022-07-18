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Yanan orman alanları havadan görüntülendi 50 Hektarlık yanan orman alanı dron ile görüntülendi

İHA

Yanan orman alanları havadan görüntülendi 50 Hektarlık yanan orman alanı dron ile görüntülendi

Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını sonrasında yanan alan havadan görüntülendi.
İtfaiye ve orman ekiplerinin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ederken bölgede yangınla ilgili tedbirler arttırıldı.
Balıkesir'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu söndürülen Kepsut ilçesine bağlı Karagöz köyü kırsalındaki orman yangını sonrasında bugün gün ağarırken yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. 50 hektar gibi geniş bir alanda etkili olan yangın sonrasında yemyeşil ormanlık alanın küle döndüğü görüldü. Yanan alandaki tahribat dikkat çekerken orman bölgesinde Kepsut kırsal alanında orman ekiplerinin havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.

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