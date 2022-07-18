Burhaniyelilere ücretsiz internet hizmeti

Balıkesir’de “Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 36 sosyal alan ve 200 toplu taşıma aracında ücretsiz olarak verdiği WiFi ağını günden güne genişletiyor. Burhaniye’de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ile Ören sahilinde verilen ücretsiz internet hizmeti halk tarafından memnunlukla karşılandı.

Ören Mahallesinde oturan Kemal İşi ve Kaan Tuna da, Ören sahilindeki ücretsiz internet hizmetinden faydalanırken, emeği geçenlere teşekkür etti. Sezonda Ören’in çok sayıda konuk ağırladığını anlatan Kaan Tuna, “Ören Meydanına gelince Büyükşehir’in internet hizmetinden yararlanıyoruz. Çağın hizmeti ücretsiz veriliyor. Günümüz de internet çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz ”dedi. Ören sahilinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Kemal İşi de, “Herkes gibi bende ücretsiz internetten faydalanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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