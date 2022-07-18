Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından aşağıya düşen Mert Öğrenir (22) ağır yaralandı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Öğrenir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir'in babası Hasan Öğrenir de 2014 yılında Karşıyaka’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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