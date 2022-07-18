BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'tan tercih yapacak öğrencilere davet

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak öğrencileri BAÜN'e davet etti.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, tercih yapacak öğrencileri BAÜN'e davet etti.

Rektör Prof. Dr. Kuş, yaptığı paylaşımda; "Yoğun ve fedakarlıkla dolu bir eğitimöğretim döneminin ardından gerçekleştirilen YKS2022 sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren tüm öğrencilerimiz ile onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor; sınav sonuçlarının, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bulunan 14 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu ile sunmuş olduğu zengin akademik, fiziki, sosyal kültürel ve sportif olanaklarıyla Balıkesir Üniversitesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.