Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti. Bölgeye sevk edilen TCSG907 arama kurtarma botu, 49 düzensiz göçmeni sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı. Ayvalık Alibey Limanı'na çıkarılan düzensiz göçmenlere tıbbi yardımda bulunularak, yiyecek ihtiyaçları giderildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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