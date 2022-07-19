Elektrikli otomobil ürettiler, finale koştular Balıkesir Teknokentin elektrikli arabası finalde

Balıkesir Teknokentte teknofest elektrikli araç projeleri yarışmasının final heyecanı yaşanıyor.

Elektrikli araç için 7 mekatronik mühendisi, 8 elektrik mühendisi öğrencisi el ele verdi, Cumartesi ve Pazar günü finali düzenlenecek olan yarışa hazırlanıyor.

ROTEK takım kaptanı Cem Güdür, festival öncesinde araç projesi hakkında bilgiler verdi. Güdür, “20212022 yılında Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu ve SAVTEK Topluluğu ortak takımı olan ROTEK Elektrikli Araç takımı olarak katıldığımız teknofest yarışmalarından Uluslararası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları kategorisinde 700 baraj puanı üzerinden bin 570 puan alarak finale kalmaya hak kazandık. ROTEK elektrikli araç takımı olarak motorumuz, batarya yönetim sistemimiz, elektronik aksanlarımız, mekanik detaylarımız ve kabuk olmak üzere daha birçok parçamızı yerli olarak Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkesir Teknokent bünyesinde yaptık" dedi.

Teknokent Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Burcu Aydemir, "ROTEK Car takımımız uluslararası elektrikli araba yarışlarında Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokenti temsilen araçlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki’nin katılımıyla aracımızı birazdan uğurlayacağız. Yerlilik oranı çok yüksek o yüzden tasarım aşamasında da finale kaldılar" diye konuştu.

Son kontrolleri yapılan aracı ziyaret eden Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki aracı inceleyip öğrencilere başarılar diledi ve sonraki yıllarda yapacakları projelerde öğrencilere destek sağlayabileceklerini dile getirdi.

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