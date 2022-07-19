Balıkesir´de okçuluk heyecanı

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BALIKESİR,(DHA)Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek finali batı grubu elemeleri çekişmeli geçti.

Balıkesir´in Dursunbey İlçesi'ndeki saz mesire alanındaki elemeler Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Dursunbey Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi. 7 ilden toplamda 94 sporcu, 2 gün boyunca elemeleri geçmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda bir üst tura geçme başarısı gösteren sporcular, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda yarışma hakkı kazandı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği şampiyona şenlik havasında geçerken, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Fatih Işık, "Burada aynı zamanda tarihi bir kültürü yaşatmaya çalıştık. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Atlı okçuların katıldığı elemelerden görüntüler

Katılımcılardan görüntüler

İzleyicilerden detaylar

Federasyon Başkanı Fatih Işık´ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Balıkesir İhsan DÖRTKARDEŞ

2022-07-19 09:49:33



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