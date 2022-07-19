BAÜN'nü tercih edecek şehit ve gazi çocuklarına burs

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 2022 YKS tercihlerinde BAÜN' nü tercih edecek şehit ve gazi çocukları olan öğrencilere, ücretsiz ulaşım, ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve burs imkânı tanınacağını açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuş yaptığı açıklamada, 2022 YKS tercih döneminde, Balıkesir Üniversitesini tercih edecek yeni öğrencileri ve mevcut öğrencileri için ücretsiz ulaşım, ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve burs sağlanacağını açıkladı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, tercih döneminin öğrenciler, aileleri ve üniversiteler için hayırlı olmasını dilerken; "Gelecek hedeflerini bizlere paylaşarak bu hedeflerine bizlerle ulaşmak isteyen şehit ve gazi çocukları ile tüm üniversite öğrencisi adaylarını Balıkesir Üniversitesine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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