Altıeylül’de kırsal sinema günleri başladı Altıeylül Yeşilçam klasikleriyle buluşuyor

Altıeylül Belediyesi Kırsal Mahalle Sinema Günleri ile Yeşilçam klasiklerini kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla buluşturuyor.

Altıeylül Belediyesi daha önce de Kurtuluş Etkinlikleri ve Yarıyıl Etkinlikleri için Altıeylül sakinleri ile bir araya gelerek sinema günleri düzenlemiş Yeşilçam klasikleri ile sinemasever Altıeylül sakinlerini bir araya getirmişti. Sabri Uğur Millet Kıraathanesi, Cengiz Topel Caddesi, Plevne Mahallesi Okul Caddesi ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde düzenlenen sinema etkinlikleri ile çocukların sevgisini, yetişkinlerin de takdirini toplayarak Altıeylül’ü beyazperde ile buluşturmuştu. Altıeylül Belediyesi şimdi ise beyazperdeyi kırsal mahallelere taşıyarak sinema sevgisini tüm Altıeylül’e yayıyor.

Başkan Avcı “Kültürsanat da bir ihtiyaçtır”

Toplamda 40 gün sürecek Altıeylül Kırsal Mahalleler Sinema Günleri ile Altıeylül sakinlerinin huzurunda olacak olan Altıeylül Belediyesi, 18 Temmuz26 Ağustos tarihleri boyunca 40 kırsal mahallede Altıeylül’ü zamanda yolculuğa çıkaracak. Daha önce de olduğu gibi nostaljik anların yaşanacağı etkinlikler esnasında sinemanın olmazsa olmazı gazoz ve patlamış mısır ile de yazlık sinemalar Altıeylül’de tekrar hayat bulacak. Altıeylül Kırsal Mahalle Sinema Günlerinin ilk akşamı Pamukçu Mahallesi’nde Hababam Sınıfı Film Serisi’nin sevilen isimlerinden Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça’nın oluşturduğu Hababam Vokal Grubu ile bir araya gelen Pamukçu Mahallesi sakinleri sonrasında ise “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” isimli Yeşilçam klasiğiyle akşamdan memnun ayrılırken Altıeylül Belediyesi’ne ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmediler. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Köyden İndim Şehire, Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa ve Mavi Boncuk gibi Yeşilçam’ın sevilen klasikleri ile vatandaşları bir araya getirerek Altıeylül’de kültürsanat adına çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Kültür İşleri Müdürlüğü’müzün organize ettiği Altıeylül Kırsal Mahalleler Sinema Günleri ile Altıeylül’ümüzde başlattığımız kültürsanat rüzgârlarını estirmeye devam ediyoruz. Bizler şehrimiz için alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültürsanat faaliyetlerimizle de vatandaşlarımızın hoş vakitler geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü kültürsanat da bir ihtiyaçtır. Bizler de bu ihtiyacı karşılamak için 40 gün boyunca kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın ayağına beyazperdeyi taşıyacağız inşallah” dedi.

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