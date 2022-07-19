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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık’ta kamp kurdu

İHA

Ünlü oyuncu Burak Sergen, Ayvalık’ta kamp kurdu

Korona virüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Burak Sergen, sağlığına kavuşmasının hemen ardından Balıkesir’in dünyaca ünlü turistik ilçesi Ayvalık’ta kamp kurdu.
Önümüzdeki dönemde oldukça yoğun bir çalışma temposu içine girecek olan usta oyuncu Burak Sergen, menajeri Melkan Öz ile birlikte Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’ndeki iki ayrı mavi bayraklı plajlara sahip olmasıyla bilinen Engürü Sitesi’ndeki Batı Plajı’nda bir yandan yapacakları çalışmaları programlarken, bir yandan da fırsat buldukça denize girip, bol bol güneşlenmeye çalışıyor. İHA'ya açıklamalarda bulunan Sergen, Ayvalık’ta bulunma nedeninin tatilden çok, önümüzdeki süreçteki işlerini programlamak olduğunu söyledi. Yakalandığı korona virüs nedeniyle oldukça sıkıntılı bir süreç atlattığını hatırlatan ünlü oyuncu, “Bu hastalığı da oldukça ağır geçirdim. Bu yüzden de Kazdağları benim için çok elzem bir yer. Bu sebeple Ayvalık’ı tercih ettik. Aynı zamanda da burada organizatörümle birlikte kurduğumuz Burak Sergen Tiyatrosu’nun planlamalarını yapıyoruz. ‘Turneleri ne zaman yapalım?’, ‘Nerede oynayalım?’ gibi konularda görüşmelerimiz var” dedi.
Bugüne kadar tatil tercihlerini genelde Güney Ege’den yana yaptığını ama Kuzey Ege’yi yeni yeni keşfetmeye başladığını kaydeden Sergen, “Özellikle geceleri bu bölgenin serinliği bana çok iyi geldi. Zaten korona virüsü atlattım ama yine de çok titizlendik. Şimdi daha fazla özen gösteriyoruz rahatsızlanmamak için. Çünkü bu sene hayata geçireceğimiz bir sürü proje var, tiyatro var. Aynı zamanda benim bir rock grubum var. Bu müzik grubunu yeniden kuruyoruz. Birçok proje olduğu için özellikle sağlığımızı yerine getirelim dedik. Çok şükür hepsi yerine geldi” ifadelerini kullandı.
Bu yıl hayata geçirecekleri tiyatro oyunlarıyla ilgili de bilgiler veren ünlü sanatçı Burak Sergen, “İlk oyunumuz, Kanadalı yazar Norm Foster’in yazdığı ‘Yanlış Çift’ ismini taşıyan iki kişilik bir oyun. Rahmetli Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin ile oynuyoruz. 10 Eylül’de prömiyerini yapacağız. Tabii bu Burak Sergen Tiyatrosu’nun ilk projesi olacak. Bu yüzden de çok heyecanlıyız. Bu organizasyonu ve müzik grubumuzun konser serilerini de Melkan Öz programlıyor. Yani hem müzik hem de tiyatro olarak yeni sezona başlayacağız. Tabii bu arada Kapodokya’da ‘Yer Eksi’ isimli bir film çektik. İnşallah şubat ayında vizyona girecek. Kapodokya’daki bu filmin çekimleri biter bitmez Ayvalık’a geldim zaten” diye konuştu.
Önümüzdeki süreçte birçok dizifilm için de tekliflerin geldiğini ve bunları da değerlendirdiklerini açıklayan Sergen, "Şu an için net değil ama bu yıl dizi film çalışmalarımız da olacak. Dizifilm, tiyatro, sinema ve kurduğumuz müzik grubuyla önümüzdeki sezon bizi son derece yoğun bir iş temposu bekliyor” dedi.
Ayvalık’a çok eskiden geldiğini ancak o zamanlar ilçenin adeta küçük bir köy gibi olduğunu kaydeden Sergen, “Ayvalık, aslında çok güzel bir zeytin kokusu. Çok güzel zeytin ağaçları. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı çok güzel bir yer. Az önce de ifade ettiğim gibi, biz hep Güney Ege’ye takmışız kafamızı. Meğer Kuzey Ege’de kaçırdığımız çok şey varmış. Kuzey Ege gerçekten çok değerliymiş. Ben yıllar sonra Ayvalık’ı yeniden keşfetmenin mutluluğu içindeyim. Hakikaten de Edremit Körfezi’nin her tarafı çok güzel. Özellikle Ayvalık ve Cunda Adası. Ben Ayvalık ve çevresini çok pas geçmişim. Bunu şimdi daha çok anladım. Ama bundan sonra sık sık bu güzel cennete geleceğim” diye konuştu.

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