Burhaniyeli gençler Karadağ’a gitti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye’de, Karadağ Montenegro Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde 18 genç Karadağ’a gitti.

Burhaniye’de Karadağ’dan gelen vatandaşların torunlarından oluşan 18 kişilik grup "Karadağ benim vatanımdır" projesi adı altında Karadağ’a gitti. Burhaniye’de Karadağ göçmenlerinin çocuklarından oluşan 18 kişilik grup, Ivanova Korita, Karadağ bölgesinde yapılacak olan Yaz Okuluna katılmak için hareket etti.

Gezinin faydalı olacağına inandığını anlatan Metin Çavdar, “Burhaniyeli gençler 2030 Temmuz tarihlerinde Karadağ’da düzenlenecek Yaz Okulu’na katılacaklar. 30 Temmuzda da dönüş olacak. Karadağ’da dedelerinin yaşadıkları toprakları da ziyaret edecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.