Ayvalık’ta Kıbrıs Zaferi’nin 48. yıldönümü kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 20 Temmuz 1974 yılında başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gaziler tarafından kutlandı.

Kıbrıs Gazisi Erol Sazak, "15 Temmuz 1974 yılında Yunanistan tarafından desteklenen enosis taraftarları eokucuları püskürtmüş ve enosisçiler kanlı darbe girişimi ile Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasının önünü açarak yavru vatan Kıbrıs'taki Türk varlığını tamamen yok etmek ve Türkiye'yi Ege Denizi ile beraber Akdeniz'den kuşatarak tecrit etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası garantörlükten doğan hakları neticesinde bundan tam 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında birinci ve 14 Ağustos 1974 yılında ikinci Barış Harekâtı gerçekleştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin azimli ve kararlı mücadelesinin neticesinde adada yaşayan soydaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanarak, Kıbrıs halkına kalkan olunmuştur. Kurtuluş Mücadelesine canla başla destek veren Balıkesir ilimizden de Kıbrıs Barış Harekâtı’na 1222 asker katılmış, bu kahraman askerlerimizden 16'sı şehit, bin 206’sı da gazi olmuştur. Kanla sulanmış bu topraklar artık Vatan olmuştur” dedi.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk ise yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun geçmişten günümüze gelişini ve 1974 yılında da yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın zorunluluğu konusunda törene katılanlara bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.