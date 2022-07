Milletvekili Mustafa Canbey “Edremit Devlet Hastanesi sürecini adım adım takip ediyoruz”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit İlçesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit İlçesi’nde basın toplantısı düzenleyerek ilçeye yapılan yatırımların son durumları hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantı, Edremit Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Edremit’te devam eden projeler hakkında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Canbey, “Yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi. Edremit Devlet Hastanesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Canbey, “Modern ve son teknoloji ile donatılmış hastanemiz tamamlandığında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Edremit Devlet Hastanesi sürecini adım adım takip ediyoruz” dedi.

“Eğitimden sağlığa, spordan kültüre her alanda milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz.” diyen Milletvekili Canbey, “Balıkesir’imiz için, Edremit’imiz için durmak yok, çalışmaya devam inşallah.” dedi.

Edremit Devlet Hastanesi, yeni hükümet konağı, halk kütüphanesi, tarıma dayalı ihtisas sera (süs bitkileri) organize sanayi bölgesi, 750 kişilik kapalı spor salonu, kültür merkezi, Kazdağları cam seyir terası, Zeytinli modern kavşak projesi, İbrahimce’ye polis noktası yapılması, 250 kişilik KYK yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, 112 ASHİ ve Aile Sağlığı Merkezleri, sokak sağlıklaştırılması projeleri, Güzide Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve 100 kişilik pansiyon yapımı, 8 derslikli Zeytinli İlkokulu Altyapı ve Çevre Düzenleme Projeleriyle birlikte hayırseverlerin destekleriyle yapılmaya devam eden okullar hakkında detaylı bilgiler veren Milletvekili Mustafa Canbey, “Edremit’imiz için her alanda güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. İnşallah tüm bu projelerimiz tamamlandığında Edremit hak ettiği modern bir şehir görünümüne kavuşmuş olacak. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre her alanda milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Balıkesir’imiz için, Edremit’imiz için durmak yok, çalışmaya devam inşallah.” ifadelerini kullandı.

