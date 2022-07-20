Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlık evde yakalandı

Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet B., saklandığı yazlık evde yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ahmet B.'nin Altınoluk Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelinin bir yazlık evde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla Ahmet B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-07-20 19:35:22
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