Edremit Körfezinde tekne kazasında kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor.

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