Burhaniye’deki cami görenleri hayran bırakıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan, yapımında Rum ustalar ve Bulgar işçilerin çalıştığı Şahinler Camii, farklı duvar ve tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Kırsal Şahinler Mahallesi'nde 1900'lü yılların başlarından itibaren ibadete açık olan caminin harcında günlük köy yumurtası, süslemelerinde ise köy yumurtası kullanıldığı biliniyor. Yapımında Rum ustalar ve Bulgar işçilerin çalıştığı cami, ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

18911902 yıllarında inşa edilen caminin duvarları ve tavanında, eski hat örnekleri yerine mahallenin mezarlığı, yapıldığı dönemlere ait Rezelli Değirmeni, manzara, çiçek, üzüm, incir ve kavun gibi doğa ve meyve resimleri bulunuyor. Özellikle tavanındaki bölgeye özgü zeytin ve yaprak süslemeleri dikkati çeken düz ahşap bir çatıyla örtülü ibadethane, içinde yalancı kubbeleri de barındırıyor. İlçeye bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'nde 1900'lü yılların başlarından itibaren ibadete açık olan cami, duvar ve tavan süslemelerinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor. Özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Şahinler Camii, son 30 yıl içinde iki defa restore edildi. Şahinler köyüne giden vatandaşlar cami imam hatibi Halil Kıran’dan bilgi alırken, hayranlıklarını dile getirdi.

Gezmeyi çok sevdiğini anlatan İstanbullu yazlıkçı Kaan Tuna, camiyi çok beğendiğini söyledi. Caminin fotoğraflarını çeken Tuna, “Motosikletimle Körfez gezilerine çıkıyorum. Bugün de yolum buraya düştü. Caminin adını çok duymuştum. Hakikaten çok güzel. İmam Halil Kıran’dan bilgi aldım. Bu eserler korunmalı” dedi.

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