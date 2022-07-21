Teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi, sonar cihazı ile aranacak (3)

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZE AÇILMA ANLARI KAMERADA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş ile yüzerek kurtulan Doğukan Onay´ın, Akçay 2'nci köprüdeki balıkçı barınağından çıkıp denize açıldıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 arkadaş fiber teknenin üzerinde ilerlediği görüldü.

Ekiplerin, Yeniçeri ve Işıktaş´ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-07-21 16:19:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.