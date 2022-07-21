Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Havran HEM’de usta öğretici ve öğrenciler ile bir araya geldi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş ve Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir’in karşıladığı AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, halk eğitim merkezinde devam etmekte olan kurslarda usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili kendilerine bilgi verdi. Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, ihtiyaçları öğrenerek halk eğitim çalışmaları başta olmak üzere Havran'ın eğitim çalışmaları için gerekli desteği sağlayacağını söyledi.

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