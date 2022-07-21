Balıkesir’de 4.6 büyüklüğünde deprem

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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