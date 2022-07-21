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Balıkesir’de 4.6 büyüklüğünde deprem

İHA

Balıkesir’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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