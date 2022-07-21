Balıkesir’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.44'te, merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,4 kilometre derinliğindeki deprem, Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedildi. Deprem'de ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI
2022-07-21 19:28:35
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