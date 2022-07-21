Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz deprem bölgesinde

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi merkezli 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz incelemelerde bulundu.



Başkan Yılmaz, Gönen ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Başkan Yılmaz, "Jandarma ve AFAD birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Balıkesir Gönen bölgesindeyiz. Gerçekleşen deprem 4,6 büyüklüğünde. Sahadan bütün bilgileri toplamış durumdayız. Sevindirici olan depremden dolayı zarar gören herhangi bir binamız ve vatandaşımız yoktur. Vatandaşlarımıza ve tüm halkımıza geçmiş olsun dilerim" şeklinde konuştu.

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