Balıkesir için sıcak hava uyarısı Vali Hasan Şıldak’tan önemli uyarı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonu artarak ortalamaların 5 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, pazartesi akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar konusunda vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarı ile orman yangınlarına dikkat çeken Şıldak, yüksek sıcaklıkların yanında düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini arttıracağına dikkat çekti. Vatandaşları orman yangınlarına karşı verilen mücadeleye tedbirli olarak destek vermeye davet etti.



Balıkesir il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatlerinden 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık kuzey kesimlerinde (3236), güney kesimlerde (3539) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek kuzey doğulu rüzgarın neden olacağı düşük nem (yüzde 2030) bekleniyor.

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