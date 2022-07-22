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Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor

DHA

Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor


Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları 98 personelle 4'üncü gününde sürüyor.  Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, aramalarda  98 personelin görev yaptığını söyledi.
Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri , geçen 19 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay'la (25) birlikte 'Never Say' isimli motorlu 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkinden denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden kıyıya doğru yüzerek canını kurtarmaya çalışan Doğukan Onay, bölgede bulunan bir teknedekiler tarafından sudan alınarak kıyıya getirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları ertesi gün de devam etti. Geniş bir alanda gün boyu süren çalışmalardan önceki gün sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları, dün günün ilk ışıklarıyla 3'üncü günde yeniden başlandı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara AFAD dalgıçlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye İzmir'den de takviye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra, sonra cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazıyla deniz dibi, Balıkesir AFAD il ekibi tarafından da dron ile havadan yapılan çalışmalara rağmen 3'üncü günde de kayıp 2 kişiye ulaşılamadı. Yapılan çalışmalarda Küçükkuyu açıklarında tekneye ait bir bidon bulundu. Gece verilen aranın ardından bu sabah aramalar 4'üncü günde yeniden başladı.
VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ihbarın ulaşması üzerine çok kısa bir sürede bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edilerek saat 23.19 itibariyle arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Edremit Körfezi'nin tamamını kapsayacak şekilde olay anından itibaren kesintisiz olarak yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 kara aracıyla toplam 98 personel görev yapmakta. Su altını görüntülemek amacıyla ROV cihazı ve yandan Taramalı sonar kullanılmakta, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekiplerinin de katılımıyla çalışmalar sürdürülmektedir" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-07-22 12:58:13

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