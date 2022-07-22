Ayvalıklı özel çocuklardan büyük başarı TÖSSED Olimpiyatlarından 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndüler

Türkiye Özel Sporcular Eğitim Derneği (TÖSSED) işbirliğiyle düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye etkinliklerinin 15.si Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

TÖSSED tarafından Edremit’te düzenlenen Özel Olimpiyatlara Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi Basketbol takımı 12 sporcu ile katıldı. Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinden altı takımın mücadele ettiği turnuvada A gurubunda üçüncü olarak bronz madalya, B gurubunda ise şampiyon olarak altın madalya kazanan Ayvalık’ın özel sporcuları kentin gurur ve mutluluk kaynağı oldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileriyle sık sık bir araya gelen ve yıl boyu antrenmanlarını fırsat buldukça tribünden takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuklarımızı Özel Çocuklar Eğitimevi'nde bir araya getirip yıl boyunca etkinlikler düzenledik. Bunun yanında spor faaliyetlerine de büyük önem verdiler ve olimpiyatlar için hazırlık yaptılar. Biz her zaman sevgimizle onların yanında olduk. Ve onlarda böyle güzel ve değerli ödüllerle bizleri gururlandırdılar. Çok mutluyuz. Turnuvaya katılan tüm sporculara, ailelerine, emeği geçen antrenör, öğretmen ve görevlilere teşekkür ediyoruz. Hayat birlikte, spor birlikte güzel” dedi.

Özel çocukları çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye genelinde 15 Şehir, 25 Etkinlik sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklerin 15. durağı Güre Atatürk Spor Salonu’nda 44 özel sporcu, 20 partner, 8 antrenör ve 2 hakemin katılımı gerçekleştirildi.

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